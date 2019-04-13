بولسونارو: يمكن مسامحة الهولوكوست دون أن ننساه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن جرائم محرقة النازيين "هولوكوست" يمكن مسامحتها لكن لا يجب نسيانها.

وأدلى الزعيم اليميني بتصريحاته مساء أمس الخميس في اجتماع مع قساوسة بروتستانتيين في ريو دي جانيرو، وصفق له الحضور.

كما وأضاف بولسونارو "يمكننا أن نسامح، لكننا لا يمكن أن ننسى. هذا الاقتباس مني. أولئك الذين ينسون ماضيهم محكوم عليهم بألا يكون لهم مستقبل"، موضحا أن هناك حاجة لتحركات لكي لا تتكرر الهولوكوست.

وزار بولسونارو في 2 نيسان/ أبريل ، نصب الهولوكوست التذكاري في القدس المحتلة وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وللمفارقة، وصف الرئيس البرازيلي خلال الزيارة النازية بأنها أيديولوجية يسارية، وهو ادعاء يرفضه جميع المؤرخين، إذ أن النازية معروفة بكونها أيديولوجية يمينية متطرفة.