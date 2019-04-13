القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات. الدرجة الممتازة (الجولة 32) هبوعيل مرمورق (2-0) هبوعيل إكسال أبناء اللد (4-1) هبوعيل ريشون لتسيون أخاء الناصرة (1-0) هبوعيل عكا الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 28) شمشون كفر قاسم (2-3) مكابي يفنة بيتار نورديا القدس (0-3) الوحدة كفر قاسم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 28) هبوعيل كفر كنا (1-4) هبوعيل القدس هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (3-0) النادي الرياضي الطيرة مكابي تسور شالوم (1-0) أبناء زلفة Advertisements هبوعيل أم الفحم (3-0) هبوعيل باقة الغربية الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (البلاي أوف السفلي) شباب الطيبة (1-1) هبوعيل كفر برا الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (البلاي أوف العلوي) هبوعيل البعينة (1-0) أبناء مجد الكروم الأخوة كفر مندا (3-0) بيتار نهاريا الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (البلاي أوف السفلي) مكابي يركا (3-1) النهضة الناصرة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (البلاي أوف العلوي) أبناء الفريديس (2-0) هبوعيل طيرات هكرمل الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (البلاي أوف السفلي) هبوعيل دالية الكرمل (4-2) هبوعيل رموت منشيه

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