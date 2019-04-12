شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ميليشيا الحوثي تقصف مجمعاً تجارياً في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قصفت ميلشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة، مجمعا تجاريا وصناعيا في محافظة الحديدة غرب اليمن، ما تسبب في اندلاع حريق بأحد الهناجر التي تحتوي على أهم الآلات التشغيلية للمجمع.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية، أن قصفا نفذته المليشيات بقذائف الهاون طال مركز “سيتي ماكس” في شارع صنعاء، وأصاب خزان وقود تابعا للمركز الملاصق لمجمع صناعي وتجاري.

وتسبب قصف المليشيات الحوثية في اندلاع حريق هائل التهم أجزاءً من مرافق المركز، وفقًا لفضائية “سكاي نيوز”.