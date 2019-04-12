شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. استقالة «بن عوف» و«البرهان» رئيسًا لـ«الانتقالي» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف استقالته من منصب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، معلنًا عن تعيين عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي، خلفًا له.

وقال «بن عوف»، في كلمة عبر التلفزيون الرسمي، قبل قليل، إنه «ترك المنصب إلى من يثق في كفاءته وقدرته وعليه تم الاختيار بعد التشاور، الفريق الأول عبد الفتاح برهان».

وأضاف «بن عوف»، أنه تم إعفاء الفريق أول كمال عبد المعروف نائب رئيس مجلس العسكري الإنتقالي.