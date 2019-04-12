احتفالات بالسودان ترحيبا بتنحي بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري

عمّت الفرحة الشارع السوداني، مساء الجمعة، بعد إعلان الفريق أول عوض بن عوف تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي واختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلفا له.

وبدت الأوساط السياسية متفائلة إزاء هذا الاختيار، حيث يعد الفريق أول عبدالفتاح البرهان من الوجوه العسكرية صاحبة الخبرة الطويلة المقبولة في الشارع السوداني، خاصة أنه لا يحمل ولاءات سياسية لأي طرف سياسي باستثناء ولائه للشعب السوداني.

وشهدت ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، الشوارع والميادين، أجواء احتفالية عقب إعلان اختيار البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي.

وجاء قرار الاختيار بعد ساعات من نزول الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إلى ساحة الاعتصام ولقائه بعض المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، لمعرفة مطالبهم وتهدئة الأوضاع في البلاد لما يتمتع به من سمعة جيدة في الأوساط الشعبية.





وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وتعليقات تظهر فرحة السودانيين بهذا الاختيار، فيما اعتبر تجمع المهنيين السودانيين تنحي بن عوف انتصارا لإرادة الشعب السوداني، داعيا السودانيين للخروج للشوارع.

السيرة الذاتية لرئيس المجلس الانتقالي العسكري الجديد تظهر أنه محل توافق على المستويين الشعبي والسياسي، حيث ظهر في عدة صور متداولة بين المتظاهرين في السودان.

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والفريق أول عبدالفتاح البرهان من ضابط تنقل في صفوف الجيش السوداني إلى رئيس أركان القوات البرية، ومفتش عام الجيش، مرورا بالعديد من المهام العسكرية بالداخل والخارج.





ويتمتع رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الجديد بخبرات عسكرية وتوافق شعبي وسياسي يجعل منه رجل المرحلة الانتقالية الأول بلا منازع.

برز اسم البرهان عندما ترقى من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشا عاما للقوات المسلحة في شهر فبراير/شباط 2019.





ولكن البرهان الذي كان يعمل في صمت بعيدا عن وسائل الإعلام رفض، بحسب مراقبين، العديد من المناصب التنفيذية وفضّل البقاء في الجيش.

ومن أبرز المهام العسكرية التي أوكلها الجيش للبرهان هي الإشراف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية.