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الحراك السوداني.. أبرز مشاهد جمعة "تسقط تاني"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة
السبت 2019.4.13 01:27 صباحا بتوقيت أبوظبي
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العين الإخبارية
السودانيون احتشدوا في أول جمعة عقب عزل البشير " frameborder="0">

احتشد المحتجون السودانيون في أول جمعة عقب إعلان عزل الرئيس عمر البشير. . فما هي أبرز مشاهدها؟

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