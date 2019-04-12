القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة السبت 2019.4.13 01:27 صباحا بتوقيت أبوظبي 34 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> احتشد المحتجون السودانيون في أول جمعة عقب إعلان عزل الرئيس عمر البشير. . فما هي أبرز مشاهدها؟

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كانت هذه تفاصيل خبر الحراك السوداني.. أبرز مشاهد جمعة "تسقط تاني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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