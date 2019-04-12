الفريق أول عبدالفتاح البرهان.. خبرة عسكرية وتوافق يقود الانتقال بالسودان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفريق أول عبدالفتاح البرهان يتحدث مع المتظاهرين
من ضابط تنقل في صفوف الجيش السوداني إلى رئيس أركان القوات البرية، ومفتش عام الجيش، مرورا بالعديد من المهام العسكرية بالداخل والخارج.. يتمتع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان بخبرات عسكرية وتوافق شعبي وسياسي تجعل منه رجل المرحلة الانتقالية الأول بلا منازع.
برز اسم البرهان عندما ترقى من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشا عاما للقوات المسلحة في شهر فبراير/شباط 2019.
ولكن البرهان الذي كان يعمل في صمت بعيدا عن وسائل الإعلام، رفض بحسب مراقبين العديد من المناصب التنفيذية وفضل البقاء في الجيش.
عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن من قرية "قندتو" على الضفة الشرقية لنهر النيل غرب مدينة "شندى" التحق بالقوات المسلحة الدفعة 31، وعمل في رتبة مقدم معتمدا في ولاية بوسط دارفور، ثم عمل مع قوات الحدود فترة طويلة، قبل أن ينتقل للعمل ملحقا عسكريا في الصين، ثم قائدا لقوات حرس الحدود ونائب عمليات، ثم رئيس أركان القوات البرية، وأخيرا وليس آخرا مفتشا عاما للجيش السوداني.
ومن أبرز المهام العسكرية التي أوكلها الجيش إلى البرهان الإشراف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع السودانية.
ومع استمرار الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم ورغم تحقيق المطالب الشعبية وعزل الرئيس السابق عمر البشير أمس، فإن الفريق أول عبدالفتاح البرهان عضو المجلس العسكري الانتقالي، الجمعة، التقى بعض المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، لمعرفة مطالبهم وتهدئة الأوضاع في البلاد لما يتمتع به من سمعة جيدة في الأوساط الشعبية.
وعقب أداء الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الجمعة، اليمين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان عقب تنحي رئيس المجلس العسكري السابق عوض بن عوف ونائبه كمال عبدالمعروف، عمت الأفراح في الشارع السوداني، ما بدا انتصارا لإرادة الجماهير التي كانت تنادي باختيار شخص لا ينتمي إلى أي تيار سياسي ويحظى بتوافق شعبي كبير.
ويرى مراقبون أن عدم انتماء البرهان إلى أي تيار سياسي في السودان هو الذي جعل منه شخصية توافقية لديها قبول شعبي، وأن توليه رئاسة المجلس العسكري الانتقالي سيهدئ الأوضاع في السودان.
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