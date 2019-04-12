انت الان تتابع مايك بنس: نسعى لتسلم أسانج وتقديمه للعدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم تقديم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى العدالة.

وانتقد بنس في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية، اليوم، أسانج ، الذي جرى اعتقاله في السفارة الإكوادورية في لندن.

وأضاف بنس "تسعى وزارة العدل الآن إلى تسلم جوليان أسانج، وسنقدمه إلى العدالة" لمشاركته في واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات السرية في التاريخ الأمريكي".

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وأضاف أن الحكومة تعمل مع تشيلسي مانينج، المحللة السابقة في شؤون الاستخبارات العسكرية.

ونفى بنس أن يكون إعلان الرئيس دونالد ترامب سابقا دعم ويكيليكس، باعتباره تأييدا لـ أسانج.

وأُدينت مانينج في عام 2013 بعد أن زودت ويكيليكس بمستندات سرية.