الان تتابع قوى من المعارضة السودانية: نرحب بحذر بقرار تنحي رئيس المجلس الانتقالي عوض بن عوف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
رحبت قوى من المعارضة السودانية “بحذر” باستقالة بن عوف عن منصبه، مرجعة ذلك إلى “تصميم الشعب السوداني على التغيير”.
واعتبر تجمع المهنيين السودانيين المنظم للتظاهرات التي أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير، أن تنحي رئيس المجلس “انتصار لإرداة الشعب السوداني”.
ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانيين إلى البقاء في ساحات الاعتصام، أمام القيادة العامة للجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى من المعارضة السودانية: نرحب بحذر بقرار تنحي رئيس المجلس الانتقالي عوض بن عوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.