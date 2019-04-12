قوى من المعارضة السودانية: نرحب بحذر بقرار تنحي رئيس المجلس الانتقالي عوض بن عوف

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

رحبت قوى من المعارضة السودانية “بحذر” باستقالة بن عوف عن منصبه، مرجعة ذلك إلى “تصميم الشعب السوداني على التغيير”.

واعتبر تجمع المهنيين السودانيين المنظم للتظاهرات التي أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير، أن تنحي رئيس المجلس “انتصار لإرداة الشعب السوداني”.

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانيين إلى البقاء في ساحات الاعتصام، أمام القيادة العامة للجيش.