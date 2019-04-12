عبد الفتاح البرهان.. رئيس المجلس العسكري الجديد هو من اعتقل البشير

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف، الجمعة، تنازله عن منصبه هو ونائبه كمال عبد المعروف، وذلك بعد يوم واحد من توليه رئاسة المجلس، وعزله الرئيس عمر البشير.

وقال الفريق أول عوض بن عوف في بيان موجه للأمة: “أعلن تنازلي عن منصبي وتعيين المفتش العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري”.

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وقالت مصادر لقناة العربية إن عبد الفتاح برهان رئيس المجلس العسكري الجديد هو من اعتقل الرئيس المعزول عمر البشير.

والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الجديد هو من أبناء منطقة قندتو، ووالدته من أسرة آل الشريف الحفيان وجدته لوالده من أسرة آل الشيخ عبود (أسرة الرئيس الأسبق عبود) خريج شندي الثانوية، ومن ثم الكلية الحربية بلا انتماء سياسي، واستعصى تجنيده في القوات المسلحة وعمل في أغلب مناطق العمليات في الجنوب وغرب السودان والتي اكتسب بها سمعة طيبه بعفة يده ونظافته ونال احترام القبائل المختلفة وتجمعه علاقات طيبة معهم.

والتحق بالكلية الحربية في أوائل الثمانينات وتدرج في الرتب العسكريه حتى وصل فريق أول، وهو الآن المفتش العام للجيش حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان وبعض الكورسات العسكرية داخليا وخارجيا، وعمل بمعظم الوحدات العسكرية بمدن السودان وكان ملحقا عسكريا بجمهورية الصين الشعبية.