السودان.. أنباء عن نية رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف ونائبه التنحي من المجلس

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت مصادر سودانية مطلعة، الجمعة، بأنباء عن نية رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف ونائبه كمال عبد المعروف التنحي من المجلس.

Advertisements

ويرتقب المتظاهرون السودانيون بيانا هاما من رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

من جانبها، قالت لجنة الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني إنه لم يحدث أي تغيير على تركيبة جهاز الدولة ومنسوبي النظام.

وأضافت في بيان لم تتم إجراءات بخصوص الأرصدة والممتلكات المغتصبة من الشعب داخل وخارج الوطن.