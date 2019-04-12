المسماري: نؤكد إصرارنا على الدخول إلى العاصمة طرابلس لطرد الميليشيات

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، مساء الجمعة، "نؤكد إصرارنا على الدخول إلى العاصمة طرابلس لطرد الميليشيات".
وأضاف المسماري في تصريحات صحفية - رصدها "الخليج 365" - "هناك حملة إعلامية مضللة تقوم بها بعض الجهات المؤيدة للميليشيات".
وبين أن "المعارك مستمرة ليلا ونهارا ونواجه عناصر من القاعدة عند أطراف طرابلس".
وتابع "قواتنا تواصل التقدم نحو العاصمة تحت غطاء جوي"، مضيفا" دول شاركت بتدريب الميليشيات الموجودة في طرابلس".
ودعا المسماري "المجلس العسكري في السودان التعاون ضد المجموعات الإرهابية".
وطالب" دولا بعدم المغامرة بمصالحها الاقتصادية في ليبيا من خلال دعمها الميليشيات".
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