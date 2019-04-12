شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ابن عوف يتنحى ويختار البرهان رئيساً للمجلس العسكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (الخرطوم)

في تطور سريع، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف، اليوم (الجمعة)، تنحيه من منصبه هو ونائبه كمال عبد المعروف، وذلك بعد يوم واحد من توليه رئاسة المجلس، وعزله الرئيس عمر البشير.

وخاطب ابن عوف الأمة، قائلاً «أعلن تنازلي عن منصبي وتعيين المفتش العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري».

كما أعلن عن تنحي رئيس هيئة الأركان كمال عبدالمعروف عن منصبه نائبا لرئيس المجلس، مؤكدا «حرص القوات المسلحة على تماسك المنظومة الأمنية في البلاد».