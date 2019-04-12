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المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يؤجل اجتماعا مع القوى السياسية

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جدة - خالد شويل - «القاهرة» (رويترز)

قالت وكالة السودان للأنباء اليوم (الجمعة) إن المجلس العسكري الانتقالي في البلاد سيؤجل اجتماعا مع الأحزاب والقوى السياسية إلى موعد يحدد لاحقا.

وأضافت أنه يتعين على كل حزب سياسي أولا أن يقدم غدا السبت أسماء ممثلين اثنين مفوضين من الحزب لحضور الاجتماع.

كان الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري قد قال في وقت سابق اليوم إن المجلس سيعقد حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة الأجواء من أجل حوار.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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