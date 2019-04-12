شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يؤجل اجتماعا مع القوى السياسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «القاهرة» (رويترز)

قالت وكالة السودان للأنباء اليوم (الجمعة) إن المجلس العسكري الانتقالي في البلاد سيؤجل اجتماعا مع الأحزاب والقوى السياسية إلى موعد يحدد لاحقا.

وأضافت أنه يتعين على كل حزب سياسي أولا أن يقدم غدا السبت أسماء ممثلين اثنين مفوضين من الحزب لحضور الاجتماع.

كان الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري قد قال في وقت سابق اليوم إن المجلس سيعقد حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة الأجواء من أجل حوار.