ترمب: فكرت في تسمية إيفانكا لرئاسة البنك الدولي

اسماء السيد - واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن ابنته إيفانكا (37 عاماً)، "تجيد التعامل مع الأرقام بشكل جيد جداً"، متحدثاً عن أنه نظر في تسميتها إلى رئاسة البنك الدولي، وذلك في مقابلة نشرت الجمعة.

ورأى ترمب في حديثه مع مجلة "ذي أتلانتيك" أن إيفانكا "دبلوماسية حقيقية"، مضيفاً أنها "كانت ستكون ممتازة في الأمم المتحدة على سبيل المثال". لكنه قال إنه لم يقدم على تسميتها للأمم المتحدة "لأنهم كانوا سيقولون إن في الأمر محسوبية، في حين أنه بعيد كل البعد عن ذلك".

وتابع الرئيس الأميركي أنه فكّر حتّى "بتسمية إيفانكا (لرئاسة) البنك الدولي"، وهي مؤسسة تشكّلت عام 1944 في بريتون وودز بالتزامن مع تأسيس صندوق النقد الدولي.

Advertisements

وقال إن إيفانكا "كانت ستكون ممتازة في البنك الدولي لأنها تجيد التعامل مع الأرقام بشكل جيد جداً"، علماً أن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر هما من المستشارين المقربين من ترمب.

ورأى ترمب أن إيفانكا "هادئة. لقد راقبتها في ظروف الضغط الشديد، تتصرف بشكل جيد جداً (...) لديها حضور حقيقي عندما تدخل إلى غرفة".

وقام ترمب بتسمية ديفيد مالباس وهو أحد مؤيديه الأوفياء لرئاسة البنك الدولي.