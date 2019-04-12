اسماء السيد - واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن ابنته إيفانكا (37 عاماً)، "تجيد التعامل مع الأرقام بشكل جيد جداً"، متحدثاً عن أنه نظر في تسميتها إلى رئاسة البنك الدولي، وذلك في مقابلة نشرت الجمعة.
ورأى ترمب في حديثه مع مجلة "ذي أتلانتيك" أن إيفانكا "دبلوماسية حقيقية"، مضيفاً أنها "كانت ستكون ممتازة في الأمم المتحدة على سبيل المثال". لكنه قال إنه لم يقدم على تسميتها للأمم المتحدة "لأنهم كانوا سيقولون إن في الأمر محسوبية، في حين أنه بعيد كل البعد عن ذلك".
وتابع الرئيس الأميركي أنه فكّر حتّى "بتسمية إيفانكا (لرئاسة) البنك الدولي"، وهي مؤسسة تشكّلت عام 1944 في بريتون وودز بالتزامن مع تأسيس صندوق النقد الدولي.
وقال إن إيفانكا "كانت ستكون ممتازة في البنك الدولي لأنها تجيد التعامل مع الأرقام بشكل جيد جداً"، علماً أن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر هما من المستشارين المقربين من ترمب.
ورأى ترمب أن إيفانكا "هادئة. لقد راقبتها في ظروف الضغط الشديد، تتصرف بشكل جيد جداً (...) لديها حضور حقيقي عندما تدخل إلى غرفة".
وقام ترمب بتسمية ديفيد مالباس وهو أحد مؤيديه الأوفياء لرئاسة البنك الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: فكرت في تسمية إيفانكا لرئاسة البنك الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.