شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: الدستور ليس قرآنا وكان يجب علينا التعديل من سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت داليا أبوشقة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، إن التعديلات الدستورية لازمة وليست مجرد شعارات من أجل الاعتراض، مشيرة الى أن الدستور ليس قرآنا، وكان يجب علينا تعديل الدستور من سنوات، لافتة إلى أن العديد من الدول قامت بتعديل الدستور من أجل التنمية والاستقرار.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد ، فى تصريحات صحفية ، أن مادة اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية حيث ستحقق تلك المادة أمرين هامين الأول تخفيف الأعباء عن رئيس الجمهورية بإسناد جزء من مهامه لنائبه ،فضلا عن وجود كوادر يتم إعدادها لتولى هذا المنصب مستقبلا من خلال خبرات يتلقاها نواب الرئيس.

وتابعت "أبوشقة" أن مميزات إنشاء مجلس الشيوخ ،أنه سيناط له بعض اختصاصات مجلس النواب من الإعداد للتشريع، مقترحا أن يكون نصف أعضاء مجلس الشيوخ بالتعيين من شخصيات قانونية وقضائية حتى يكون دوره إضافي لدور مجلس النواب على أن يتفرغ مجلس النواب لدوره الأساسي وهو الدور الرقابي.

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واختتمت أبو شقة ، قائلة : أن المميزات في تعديل الدستور تتمثل فى نص تمثيل المرأة بنسبة 25 % من أعضاء البرلمان مما يساهم فى مشاركة فعالة للمرأة من أجل التنمية المشتركة.