السيسي يصل القاهرة عقب زيارة غينيا وأمريكا وكوت ديفوار والسنغال

كتب- أشرف السيد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة عقب جولة خارجية شملت كلا من غينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال. وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية...

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