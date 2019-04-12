تنحى بن عوف رئيس المجلس العسكرى بالسودان.. والبرهان يتولى المهام

كتب -أحمد سامح

أعلن الفريق عوض بن عوف رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، تنحيه عن منصب رئاسة المجلس الانتقالى، مؤكداً خلال بيان القاء منذ قليل: "حريصون على تماسك المنظومة الامنية".

وتولى الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس أركان القوات البرية السودانية، مهام رئاسة المجلس الانتقالى بالسودان، التى اوكلها إليها الفريق عوض بن عوض بعد إعلان تنحيه.