تنحى بن عوف رئيس المجلس العسكرى بالسودان.. والبرهان يتولى المهام

كتب -أحمد سامح
أعلن الفريق عوض بن عوف رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، تنحيه عن منصب رئاسة المجلس الانتقالى، مؤكداً خلال بيان القاء منذ قليل: "حريصون على تماسك المنظومة الامنية".
وتولى الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس أركان القوات البرية السودانية، مهام رئاسة المجلس الانتقالى بالسودان، التى اوكلها إليها الفريق عوض بن عوض بعد إعلان تنحيه.
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