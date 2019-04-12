الاستخبارات العسكرية العراقية تشيد بدور الحرس الثوري في محاربة الإرهاب

أشاد مدير الاستخبارات العسكرية العراقية الفريق الركن سعد العلاق، خلال لقائه الملحق العسكري الإيراني في العراق العميد مصطفي مراديان، بدور "الحرس الثوري المميز في الحرب ضد الجماعات التكفيرية الإرهابية ومن ضمنها داعش في العراق وسوريا".
وأهدى العلاق بندقية من جانب الجيش العراقي تقديرًا للدور الذي يقوم به الحرس الثوري، بعد أن بحثا آخر المستجدات في العلاقات والتعاون بين البلدين.
ويذكر أن إيران والعراق إلى جانب سوريا وروسيا تتعاون معًا في إطار مركز رباعي مقره بغداد بهدف مكافحة الإرهاب وبخاصة داعش في العراق وسوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مؤخرًا بأن حكومة بلاده تصنف الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب.
وردًا على القرار الأميركي، اعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإدارة الإميركية راعية للإرهاب وقيادة القوات المركزية الأميركية المسماة "سنتكوم" والقوات التابعة لها مجموعة إرهابية.
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