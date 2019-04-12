بيل كلينتون:لا يجب الاستهانة بنتانياهو فهو ذكي وموهوب يفهم ناخبيه جيدا

قدم الرئيس الأميركي الأسبق ​بيل كلينتون​، خلال زيارته ​نيويورك​، تحليلًا ل​انتخابات​ الكنيست التي شهدتها إسرائيل هذا الأسبوع، والتي انتهت بفوز رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ وحزبه الليكود رغم المنافسة القوية لتحالف "أزرق-أبيض" بزعامة رئيس أركان ​الجيش الإسرائيلي​ السابق بيني غانتز.

وشدد كلينتون على "عدم الاستهانة وعدم التقليل من شأن بنيامين نتانياهو باعتباره الزعيم الإسرائيلي الذي يفهم ناخبيه جيدًا"، مشيرا إلى أن "نتانياهو يعلم جيدًا أنه لا يحتاج إلى الفوز بهامش كبير لأنه سيكون قادرًا على ​تشكيل الحكومة​ المقبلة من خلال تشكيل تحالفات وائتلافات مع بعض الأحزاب اليمينية في البلاد".

وأكّد كلينتون أن " إسرائيل دولة ديمقراطية حيوية وكثيرًا ما تشهد مثل هذه المناقشات، وستعمل على حلّ المشاكل، ولكن من الخطأ الاستهانة بنتانياهو، فهو ذكي وموهوب".