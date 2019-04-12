الشرطة الجزائرية تعتقل 108 أشخاص خلال احتجاجات

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني ​الجزائر​ية عن "توقيف 108 أشخاص وإصابة 27 من عناصر ​الشرطة​ في ​اشتباكات​ مع من وصفتهم بـ "منحرفين مندسين" في الجزائر العاصمة".

ولفتت المديرية العامة للأمن الوطني الى أن "4 من الشرطة حالتهم خطيرة، أصيبوا في اعتداءات بالحجارة وأدوات حادة من قبل منحرفين مندسين، حطموا مركبات تابعة للأمن الوطني".

وأكدت أن "التحريات متواصلة من قبل مصالح الشرطة، التي تحوز على صور وتسجيلات الفيديو، قيد الاستغلال لتحديد هوية المتسببين الآخرين في أعمال الشغب، لتوقيفهم وتقديمهم للجهات القضائية".