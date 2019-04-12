تعيين عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الجديد في السودان

أعلنرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف تنحيه من منصبه، مشيرا الى انه "تم اختيارالفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي".
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