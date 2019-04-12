أكد المدير العام للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه فادي قمير "أهمية "اتفاقية المياه" ودورها في تحقيق السلام العالمي من خلال تطبيق مبادىء الهيدرودبلوماسية والترابط القائم بين الماء والطاقة والغذاء"، مشدّدًا على ضرورة "التعاون بين البلدان المتشاطئة لما يؤمنه من أمن واستمرارية".
وأشار قمير إلى أن "ما نحتاجه اليوم يكمن في لجنة مائية مشتركة تحمل الأمل المنتظر لعالم لا يعيش في ظل هاجس مرعب هو نقص المياه أو عدم توفرها".
كلام قمير جاء خلال مشاورة رفيعة المستوى بعنوان "اتفاقية المياه فرصة للبنان؟" عقدتها وزارة الطاقة والمياه، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا UNECE، الشراكة العالمية للمياه - البحر المتوسط GWP-Med، MEDURABLE المتوسط المستدام، وبدعم من السويدية الدولية وكالة التعاون الإنمائي "سيدا".
كانت هذه تفاصيل خبر قمير: للجنة مائية مشتركة تحمل الأمل للعالم بالحصول على المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.