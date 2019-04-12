قمير: للجنة مائية مشتركة تحمل الأمل للعالم بالحصول على المياه

أكد المدير العام للموارد المائية والكهربائية في ​وزارة الطاقة والمياه​ ​فادي قمير​ "أهمية "اتفاقية المياه" ودورها في تحقيق السلام العالمي من خلال تطبيق مبادىء الهيدرودبلوماسية والترابط القائم بين الماء والطاقة والغذاء"، مشدّدًا على ضرورة "التعاون بين البلدان المتشاطئة لما يؤمنه من أمن واستمرارية".

وأشار قمير إلى أن "ما نحتاجه اليوم يكمن في لجنة مائية مشتركة تحمل الأمل المنتظر لعالم لا يعيش في ظل هاجس مرعب هو نقص المياه أو عدم توفرها".

كلام قمير جاء خلال مشاورة رفيعة المستوى بعنوان "اتفاقية المياه فرصة ل​لبنان​؟" عقدتها وزارة الطاقة والمياه، برعاية رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، بالتعاون مع لجنة ​الأمم المتحدة​ الاقتصادية ل​أوروبا​ UNECE، الشراكة العالمية للمياه - ​البحر المتوسط​ GWP-Med، MEDURABLE المتوسط المستدام، وبدعم من السويدية الدولية وكالة التعاون الإنمائي "سيدا".