وفاة عاملة أثيوبية بعد سقوطها من الطابق الخامس في ساحل علما

توفيت عاملة اثيوبية جراء سقوطها من الطابق الخامس في أحد الأبنية السكنية في ساحل علما ​كسروان​. وحضرت ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية الى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات، وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر مركز جونية في ​الدفاع المدني​ إلى ​مستشفى​ ​البوار​ الحكومي.

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