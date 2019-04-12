الحاج حسن: سنقترح استراتيجية ترفع عائدات الاتصالات دون المس بجيب المواطن

أكد عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ ​حسين الحاج حسن​ ان التدبير الجديد لوزير الاتصالات ​محمد شقير​ بإلغاء الـ 60 دقيقة المجانية للخطوط الثابتة لم يلق قبولا ب​مجلس الوزراء​، مشيرا الى وجود عدة وسائل أخرى لرفع إيرادات الخزينة من ​قطاع الاتصالات​ دون المس بالمواطنين، ومنها ضبط النفقات التشغيلية والاستثمارية.

واضاف في حديث تلفزيوني: "هناك أيضا تنظيم الاعلانات وموضوع السيارات والمحروقات وغيرها والوزير بجو هذه الامور وسيكون لنا جلسة قريبا بلجنة الاتصالات لبحث هذه الامور بالتفصيل"، كاشفا أن كتلة الوفاء للمقاومة وضعت استراتيجية سنقترحها داخل اللجنة واهدافنا افضل خدمة باعلى عائدات للدولة وأرخص سعر للمواطن بالاضافة الى جودة الخدمة.