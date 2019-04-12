أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن ان التدبير الجديد لوزير الاتصالات محمد شقير بإلغاء الـ 60 دقيقة المجانية للخطوط الثابتة لم يلق قبولا بمجلس الوزراء، مشيرا الى وجود عدة وسائل أخرى لرفع إيرادات الخزينة من قطاع الاتصالات دون المس بالمواطنين، ومنها ضبط النفقات التشغيلية والاستثمارية.
واضاف في حديث تلفزيوني: "هناك أيضا تنظيم الاعلانات وموضوع السيارات والمحروقات وغيرها والوزير بجو هذه الامور وسيكون لنا جلسة قريبا بلجنة الاتصالات لبحث هذه الامور بالتفصيل"، كاشفا أن كتلة الوفاء للمقاومة وضعت استراتيجية سنقترحها داخل اللجنة واهدافنا افضل خدمة باعلى عائدات للدولة وأرخص سعر للمواطن بالاضافة الى جودة الخدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: سنقترح استراتيجية ترفع عائدات الاتصالات دون المس بجيب المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.