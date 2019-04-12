وصول شربل طوني عقيقي الى مطار بيروت

وصل الشاب اللبناني شربل طوني عقيقي الى مطار بيروت بعدما اطلق سراحه في نيجيريا.
وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار الدبلوماسي باسل عويدات ممثلا وزارة الخارجية اللبنانية وأفراد عائلته وقد تولى الدكتور محمد جابر من المطار الكشف عليه والاطمئنان إلى صحته .
اشارة الى ان عقيقي كان اصيب بجروح في خلال عملية اختطافه مع زميله شربل جبور الذي اصيب ايضا بجروح ولكنه تمكن من الافلات من العصابة.
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