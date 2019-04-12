وصول شربل طوني عقيقي الى مطار بيروت

وصل الشاب اللبناني شربل طوني عقيقي الى ​مطار بيروت​ بعدما اطلق سراحه في ​نيجيريا​.

وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار الدبلوماسي باسل عويدات ممثلا ​وزارة الخارجية اللبنانية​ وأفراد عائلته وقد تولى الدكتور ​محمد جابر​ من المطار الكشف عليه والاطمئنان إلى صحته .

اشارة الى ان عقيقي كان اصيب بجروح في خلال عملية اختطافه مع زميله شربل جبور الذي اصيب ايضا بجروح ولكنه تمكن من الافلات من العصابة.