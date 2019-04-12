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وصول شربل طوني عقيقي الى مطار بيروت

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وصل الشاب اللبناني شربل طوني عقيقي الى ​مطار بيروت​ بعدما اطلق سراحه في ​نيجيريا​.

وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار الدبلوماسي باسل عويدات ممثلا ​وزارة الخارجية اللبنانية​ وأفراد عائلته وقد تولى الدكتور ​محمد جابر​ من المطار الكشف عليه والاطمئنان إلى صحته .

اشارة الى ان عقيقي كان اصيب بجروح في خلال عملية اختطافه مع زميله شربل جبور الذي اصيب ايضا بجروح ولكنه تمكن من الافلات من العصابة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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