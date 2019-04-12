التحكم المروري: سقوط 3 جرحى بحادثي سير في رميش وقانا

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن سقوط جريح في انقلاب ​سيارة​ على طريق عام رميش، وسقوط جريحين في تصادم بين سيارة و​دراجة نارية​ على طريق عام قانا.

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