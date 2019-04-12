النشرة: سقوط عدد من الجرحى بإشكال فردي في الناقورة

افاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن "وقوع ​اشكال فردي​ في بلدة الناقورة مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى أحدهم بحالة خطرة، وقد تم نقله الى ​مستشفى​ جبل عامل في صور للمعالجة، فيما حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقا في الحادث".

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