ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة غدا مع إنخفاض في نسبة الرطوبة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "كتلا هوائية دافئة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يوم غد السّبت وتستمرّ حتّى يوم الأحد".
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تكون فوق معدلاتها الموسميّة خاصّةً خلال الليل ورياح ناشطة مترافقة بطبقات من الغبار تسوء معها الرؤية أحيانًاً اعتباراً من المساء.
الأحد: قليل الغيوم مع رياح قوية ومغبرة تصل سرعتها الى ٦٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر خلال الفترة الصباحية كما تبقى درجات الحرارة مرتفعة حتى فترة الظهيرة حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي ويتحول الطقس الى غائم جزئياً وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.
الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة اعتباراً من المساء خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.
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