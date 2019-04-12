ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة غدا مع إنخفاض في نسبة الرطوبة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "كتلا هوائية دافئة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يوم غد السّبت وتستمرّ حتّى يوم الأحد".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ حيث تكون فوق معدلاتها الموسميّة خاصّةً خلال الليل ورياح ناشطة مترافقة بطبقات من الغبار تسوء معها الرؤية أحيانًاً اعتباراً من المساء.

الأحد: قليل الغيوم مع رياح قوية ومغبرة تصل سرعتها الى ٦٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر خلال الفترة الصباحية كما تبقى درجات الحرارة مرتفعة حتى فترة الظهيرة حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي ويتحول الطقس الى غائم جزئياً وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم مع تساقط ​أمطار​ متفرقة اعتباراً من المساء خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.