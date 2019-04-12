محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليمين الدستورية، اليوم الجمعة، رئيسًا للمجلس العسكري في السودان.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف، أعلن التنازل عن منصبه، وتعيين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيسًا للمجلس الانتقالي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وشغل الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، منصب المفتش العام للقوات المسلحة.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أعلن اليوم الجمعة، تأجيل اجتماعه مع القوى السياسية في البلاد إلى أجل غير مسمى.
وكان المجلس قد أرسل تعميما في وقت سابق، بعقد اجتماع بين القوى السياسية واللجنة العسكرية السياسية، للاستماع لوجهات نظر جميع الجهات.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الفتاح البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للمجلس العسكري في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.