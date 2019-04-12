عبد الفتاح البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للمجلس العسكري في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليمين الدستورية، اليوم الجمعة، رئيسًا للمجلس العسكري في السودان.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف، أعلن التنازل عن منصبه، وتعيين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيسًا للمجلس الانتقالي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وشغل الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، منصب المفتش العام للقوات المسلحة.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أعلن اليوم الجمعة، تأجيل اجتماعه مع القوى السياسية في البلاد إلى أجل غير مسمى.

وكان المجلس قد أرسل تعميما في وقت سابق، بعقد اجتماع بين القوى السياسية واللجنة العسكرية السياسية، للاستماع لوجهات نظر جميع الجهات.