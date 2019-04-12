رقّاه البشير قبل شهرين.. من هو رئيس المجلس العسكري الجديد في السودان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن وزير الدفاع السوداني، رئيس المجلس الانتقالي العسكري، عوض بن عوف، استقالته من منصبه اليوم، وتعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلفًا له.

وفي بيان رسمي، بثه التلفزيون السوداني، قدّم بن عوف استقالته، هو ونائبه الفريق كمال عبد المعروف الماحي، من منصبيهما كرئيس ونائب رئيس للمجلس العسكري الانتقالي السوداني.

ولكن من هو رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجديد في السودان؟

الفريق عبد الفتاح البرهان هو المفتش العام للقوات المسلحة.

عمل في السابق، قائدًا للقوات البرية، وكان مشرفًا على القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

والفريق أول عبدالفتاح البرهان، من منطقة قندتو على الضفة الشرقية لنهر النيل، وغرب مدينة شندى، والتحق بالقوات المسلحة الدفعة 31.

والبرهان درس بشندي الثانوية ومن ثم الكلية الحربية.

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وقد خدم لسنوات طويلة في جنوب السودان سابقًا وغرب البلاد.

وعمل في رتبة مقدم معتمد في ولاية وسط دارفور، ومع قوات الحدود فترة طويلة.

كما عمل ملحقا عسكريا في الصين، ثم قائداً لقوات حرس الحدود، ثم رئيس أركان القوات البرية، وأخيراً مفتش عام الجيش.

وعمل الفريق أول عبدالفتاح البرهان في أغلب مناطق العمليات في الجنوب وغرب السودان، والتي اكتسب فيها سمعة طيبة.

في فبراير الماضي، أصدر الرئيس -آنذاك- عمر البشير قرارًا بترقيته من رتبة فريق إلى رتبة فريق أول، وتعيينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.

تنقل البرهان كثيرًا ما بين دولتي "اليمن، والإمارات"، وعاش أغلب حياته بينهما.

وأكثر ما يميز البرهان، عن بقية رجال البشير، إنه غير مطلوب على ذمة أية قضايا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ولا يعرف عنه انتماء سياسي.

ويقول شهود عيان إن الفريق أول البرهان، دخل ساحة الاعتصام صباح يوم الجمعة، حيث جمعته صورة تم تداولها مع إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق الذي طالبه بالانحياز الي مطالب الشعب.