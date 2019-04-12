أول رد فعل من "تجمع المهنيين" على تنحي رئيس المجلس العسكري بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

في أول رد فعل على تنحي رئيس المجلس العسكري السوداني، عوض بن عوف، دعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الجمعة، المتظاهرين السودانيين إلى الخروج في الشوارع السودانية والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.

وفي بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال التجمع: "تابعنا التطورات بتنحي عوض بن عوف وإقالة كمال عبد المعروف، ونعد ذلك انتصارًا لإرادة الجماهير".

وطالب البيان، الشعب السوداني في الأحياء والفرقان والبلدات والمدن والقرى في العاصمة القومية والأقاليم بالخروج للشوارع الآن، والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة ومقار حامياتها ووحداتها المختلفة، والبقاء في سوح الاعتصام طوال الليل وعدم مبارحتها.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف، التنازل عن منصبه، وتعيين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيسًا للمجلس الانتقالي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".