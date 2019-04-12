قوى معارضة سودانية: نرحب بحذر بقرار تنحي بن عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

أعلنت قوى من المعارضة السودانية، ترحيبها بحذر بقرار تنحي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عوض بن عوف، وتعيين عبد الفتاح البرهان.

وبحسب شبكة سكاي نيوز عربية، وأكدت قوى من المعارضة، أن تنحي رئيس المجلس الانتقالي يعود لتصميم الشعب السوداني على التغيير.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف، التنازل عن منصبه، وتعيين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيسًا للمجلس الانتقالي.

وشغل الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، منصب المفتش العام للقوات المسلحة.

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وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أعلن اليوم الجمعة، تأجيل اجتماعه مع القوى السياسية في البلاد إلى أجل غير مسمى.

وكان المجلس قد أرسل تعميما في وقت سابق، بعقد اجتماع بين القوى السياسية واللجنة العسكرية السياسية، للاستماع لوجهات نظر جميع الجهات.

وتضمن التعميم أن اللقاء سيعقد وفقا للترتيبات التالية، قيام كل حزب سياسي بتسليم خطاب عبر ممثلين اثنين مفوضين من الحزب لحضور اللقاء، وأن يتسلم مندوب اللجنة في قاعة الصداقة يوم السبت في تمام الساعة الثامنة صباحا خطابات التفويض.

وورد فى التعميم أنه ستتم برمجة اللقاء مع القوى السياسية لاحقا بعد استلام خطابات التفويض من ممثلي الأحزاب.

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد أعلن: "مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن الانقلابيين (لجنة النظام الأمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلاً لصُنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ".