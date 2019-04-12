المجلس العسكري الإنتقالي في السودان يعقد الآن مؤتمرًا صحفيًّا وهذا أبرز ما جاء فيه

يعقد المجلس العسكري الإنتقالي في السودان الآن (الجمعة 12 أفريل 2019) مؤتمرا صحفيا هذا أبرز ما جاء فيه :

*اللجنة الأمنية العليا قررت أن يحدث تغيير في السودان عندما لم تحصل على تجاوب من النظام مع مطالب المعتصمين

*مهمتنا الأساسية حفظ أمن واستقرار البلاد ولن نسمح بأي عبث

*الحلول السياسية يقدمها المعتصمون والأحزاب السياسية

*لن نملي أي حل على المواطنين ومهمتنا الأساسية تأمين ظروف لحوار حضاري وسلمي

*الأولوية هي للأمن والاستقرار

*اللجنة السياسية ستتولى إدارة الحوار مع القوى الداخلية والخارجية

*لا نملك حلولا للوضع الاقتصادي المتردي منذ 30 عاما

*حددنا مدة السنتين للمرحلة الانتقالية كحد أقصى بناء على التجارب السابقة

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*لو تحقق الأمن والاستقرار في مدة أقل من عامين سيتم تقليص فترة المرحلة الانتقالية

* الحوار لن يستثني حزب المؤتمر الوطني

* سنرعى الحوار من دون أن نتدخل بين القوى السياسية

* وزير الدفاع سيكون من القوات المسلحة والمجلس سيشارك باختيار وزير الداخلية

* القوات المسلحة لن تحيد عن تحقيق مطالب المعتصمين

* لن نسمح بالفوضى وسنواجهها بكل حسم

*نرفض اتهامنا بأننا صنيعة حزب المؤتمر الوطني

*نحن أبناء {سوار الذهب} وسنسلم السلطة لحكومة مدنية

* الشعب تظاهر أمام مقر قيادة الجيش ليطلب منا استلام السلطة فاستلمناها

* ردود الفعل الخارجية على التطورات في البلاد كانت إيجابية