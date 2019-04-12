رئيس المجلس العسكري السودانى يتنحى عن منصبه

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، اللواء عوض بن عوف عن تنحيه، وتعيين عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الجديد.
وكان الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكريقد قال في وقت سابق الجمعة إن المجلس سيعقد حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة الأجواء من أجل حوار.
وقال الفريق أول عمر زين العابدين إن الأزمة في البلاد كانت
كما شدد على أن المجلس العسكري الانتقالي لن يسلم البشير للجنائية، كما لن يسلّم المجلس أي سوداني لجهات خارجية.
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