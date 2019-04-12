التنمية المستدامة أهداف عالمية.. والتزام كويتى

بدأ يتداول فى السنوات الأخيرة وبشكل كبير فى الأروقة السياسية وفى المنتديات ووسائل الاعلام مصطلح التنمية المستدامة، وهو مصطلح اقتصادى اجتماعى يعنى تطوير وسائل الإنتاج بطرق لا تؤدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية لضمان استمرار الإنتاج للأجيال القادمة (تلبية احتياجات الجيل الحالى دون إهدار حقوق الأجيال القادمة). ومسرح عملية التنمية المستدامة هو البيئة بمكوناتها الإنسان والنبات والحيوان والجماد والهواء بما فيها مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة. وتنبهت الدول الصناعية الكبرى إلى أهمية المحافظة على البيئة بما فيه الغلاف الجوى بسبب تعدد مصادر التلوث التى تؤدى إلى الإضرار بالبيئة وعمدت إلى إقرار قوانين ملزمة للدول بالحد من عمليات التلوث ونشر مبدأ التنمية المستدامة وذلك بقمة الأرض التى دعت إلى مساعدة المجتمعات الفقيرة على تطوير مصادر دخلهم لمنعهم من تدمير عناصر البيئة من حولهم. وتشجيع المشاريع الملائمة لكل منطقة حسب ظروفها البيئية. وتشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية لإقامة المشاريع التى تلائمه. وتطوير مهارات المجتمعات الفقيرة لرفع مستوى حياتهم. وخلق مصلحة مشتركة ما بين الإنسان والبيئة بحيث ترتبط البيئة بارتفاع مستوى حياته.

وتتمثل أهداف التنمية المستدامة، والمعروفة كذلك باسم الأهداف العالمية، هى دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار. وتستند هذه الأهداف السبعة عشر إلى ما تم إحرازه من نجاحات فى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، كما تشمل كذلك مجالات جديدة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، والاستهلاك المستدام، والسلام، والعدالة، ضمن أولويات أخرى.

وأكد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فى الكويت حرص بلاده على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

وبذلها الجهود الحثيثة من أجل ذلك. وقال الرفاعى الذى رأس وفد الكويت فى المنتدى العربى للتنمية المستدامة الذى عقد فى بيروت مؤخراً فى كلمة ألقاها فى فعاليات المنتدى إن الكويت شكلت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتى تضم نخبة من ممثلى مختلف الجهات المعنية فى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وقد أصدرت اللجنة العديد من التوصيات التى تصب فى هذا الاتجاه.

وقال إنه تم إنشاء المرصد الوطنى للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل من أجل التأكد من مطابقة أهداف التنمية المستدامة مع الخطط الاستراتيجية والخطة الانمائية.

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وأوضح الرفاعى أن من مظاهر التزام الكويت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تنظيم جائزة الكويت الدولية للمرأة المتميزة برعاية الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، بصفتها جائزة دولية رفيعة المستوى بهدف بناء منصة تنافسية تفاعلية تبرز المتميزات فى القطاع الحكومى والخاص والمجتمع المدنى ليشكلن نواة لبناء منظومة دولية للنساء المتميزات وهو يصب فى جهود الكويت فى تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن تمكين المرأة. وأضاف أن الكويت أطلقت أيضًا جائزة التنمية المستدامة برعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث تؤكد هذه الرعاية اهتمام الكويت بتنفيذ أجندة 2030 والوفاء بالالتزامات الدولية. وأوضح أن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعى الـ 15 يرتبط ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من أهداف التنمية المستدامة مع الأخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية.

وقال وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التخطيط الإعلامى والتنمية المعرفية فى وزارة الاعلام خالد الرشيدى، الذى مثل وزارة الاعلام فى مؤتمر بيروت حرص الوزارة على التعريف بأهمية أهداف التنمية المستدامة 2030

. وقال الرشيدى إن السياسة العامة للكويت تولى تنمية الفرد والمجتمع اهتماما بالغا وانطلاقا من ذلك تسعى وزارة الإعلام بكل قطاعاتها، ولا سيما قطاع التخطيط والإعلامى والتنمية المعرفية لإبراز أهداف التنمية 2030 من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعى.

وتحدد رؤية الكويت لعام 2035 الأولويات طويلة المدى للتنمية لدولة الكويت، وترتكز على خمسة موضوعات، أو نتائج مرجوة، وسبع ركائز، وهى مجالات تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها. كل ركيزة من الركائز السبع تشتمل على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموى ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة

هناك عشرون مؤشرًا عالميًا رئيسيًا، بإلإضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى، تعمل على تتبع وقياس مدى التقدم الذى تحرزه الكويت فيما يتعلق بإنجاز وأداء الخطة بالمقارنةً مع الدول الأخرى، ويصنف ترتيب الدول على المؤشر العالمى على مقياس من 100 درجة، يكون فيه الترتيب رقم 1 هو الأعلى تصنيفًا فى حين يكون الترتيب رقم 100 فى قاع التصنيف. وتهدف دولة الكويت إلى رفع ترتيبها ضمن الثلاثين الاعلى بين الدول بحلول عام 2035 وتحسين التواجد الإقليمى والعالمى لدولة الكويت فى المجالات الدبلوماسية والتجارية والثقافية والأعمال الخيرية، وتحسين صورة دولة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة. وتعزيز دور وجهود دولة الكويت فى مجال حقوق الإنسان. وتطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين. وإصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية. وإصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومى. ورعاية صحية عالية الجودة، تحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية فى نظام الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة. وتطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسى على العائدات من صادرات النفط. وضمان توفير السكن عن طريق موارد وخطط سليمة بيئياَ