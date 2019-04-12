قال الفريق الركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكرى السودانى، إن المجلس لا ينوى تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى الخارج وذلك رداً على مطالب المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى لاتهامه بارتكاب مذابح دموية فى دارفور.
وأكد الفريق زين العابدين أن المجلس لن يسلم البشير إلى الخارج، وهذه هى قيمنا وأخلاقنا، ولكننا سنحاسبه داخلالبلاد.
كان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان قد دعا إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التى أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما.
وقالت رافينا شامداسانى المتحدثة باسم المكتب فى إفادة صحفية فى جنيف «نشجع السلطات
من ناحية أخرى تعهد مسئولو المجلس العسكرى فى السودان بمحاكمة المسئولين عن قتل المحتجين وقالوا إن من قتلوا المحتجين سيخضعون للمحاكمة.
على جانب آخر اقتحم عدد من المتظاهرين بالسودان منزل مساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز وذلك بالتزامن مع المظاهرات العارمة التى تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم بعد تغيير النظام.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يرفض مطالب «الجنائية الدولية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.