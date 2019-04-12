السودان يرفض مطالب «الجنائية الدولية»

قال الفريق الركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكرى السودانى، إن المجلس لا ينوى تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى الخارج وذلك رداً على مطالب المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى لاتهامه بارتكاب مذابح دموية فى دارفور.

وأكد الفريق زين العابدين أن المجلس لن يسلم البشير إلى الخارج، وهذه هى قيمنا وأخلاقنا، ولكننا سنحاسبه داخل

البلاد.

كان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان قد دعا إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التى أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما.

Advertisements

وقالت رافينا شامداسانى المتحدثة باسم المكتب فى إفادة صحفية فى جنيف «نشجع السلطات

فى السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلى عام يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون».

من ناحية أخرى تعهد مسئولو المجلس العسكرى فى السودان بمحاكمة المسئولين عن قتل المحتجين وقالوا إن من قتلوا المحتجين سيخضعون للمحاكمة.

على جانب آخر اقتحم عدد من المتظاهرين بالسودان منزل مساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز وذلك بالتزامن مع المظاهرات العارمة التى تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم بعد تغيير النظام.