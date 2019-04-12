الخارجية الأمريكية تأمر موظفيها بمغادرة السودان

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية العاملين من ممثلى حكومتها بمغادرة السودان ـ باستثناء موظفى الطوارئ، ونصحت المواطنين الأمريكيين الذين يبقون فى شمال شرق السودان بالحرص على اتخاذ ملاذ آمن لهم، مشيرةإلى أن هناك حالة طوارئ.
وأعلنت أن واشنطن تراقب تطورات الوضع فى السودان، وتنسق المواقف مع الشركاء الدوليين.
وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية
وأثنى بالادينو على الشعب السودانى لالتزامه بعدم العنف فى تعبيره عن مطالبته المشروعة بحكومة تمثل كافة أطيافه وتحترم وتصون حقوق الإنسان.
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