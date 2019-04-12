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الخارجية الأمريكية تأمر موظفيها بمغادرة السودان

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أمرت وزارة الخارجية الأمريكية العاملين من ممثلى حكومتها بمغادرة السودان ـ باستثناء موظفى الطوارئ، ونصحت المواطنين الأمريكيين الذين يبقون فى شمال شرق السودان بالحرص على اتخاذ ملاذ آمن لهم، مشيرة

إلى أن هناك حالة طوارئ.

وأعلنت أن واشنطن تراقب تطورات الوضع فى السودان، وتنسق المواقف مع الشركاء الدوليين.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

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إن بلاده تدعم السلام والديمقراطية فى السودان، وتواصل دعوتها للسلطات الانتقالية هناك لضبط النفس، والسماح بمساحة مشاركة مدنية داخل الحكومة.

وأثنى بالادينو على الشعب السودانى لالتزامه بعدم العنف فى تعبيره عن مطالبته المشروعة بحكومة تمثل كافة أطيافه وتحترم وتصون حقوق الإنسان.

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