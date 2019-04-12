السعودية تدين التفجير الإرهابي بسوق فى باكستان

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في سوق بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان؛ أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. عدد من القتلى والجرحى. وجدد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الجمعة/ - تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب باكستان ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الباكستاني.. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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