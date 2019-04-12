أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ناقش مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن الوزارة قالت في بيانها "تم إيلاء اهتمام لوضع التسوية في الشرق الأوسط، الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك
وأضاف البيان "أكد الجانب الروسي التزامه بمبدأ الدولتين على أساس القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات روسية فلسطينية بشأن الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.