مباحثات روسية فلسطينية بشأن الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ناقش مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن الوزارة قالت في بيانها "تم إيلاء اهتمام لوضع التسوية في الشرق الأوسط، الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك

مع الأخذ بعين الاعتبار مهام استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".



وأضاف البيان "أكد الجانب الروسي التزامه بمبدأ الدولتين على أساس القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".