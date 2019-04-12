مقتل وإصابة 7 أطفال في انفجار بمدينة حلب السورية

قتل طفلان وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في الحي الثالث في الحمدانية بمدينة حلب السورية.

وقال مصدر مسئول في قيادة شرطة حلب -في تصريح

لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الجمعة- إن "طفلين استشهدا وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم عثروا عليه في منطقةمشروع الألف وسبعين شقة في الأطراف الغربية لحلب ونقلوه إلى حي الحمدانية ضمن الحي الثالث وانفجر أثناء عبثهم به".



ولفت المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة والمستقبل حيث قدم العلاج اللازم للاطفال المصابين.