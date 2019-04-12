مقتل وإصابة 7 أطفال في انفجار بمدينة حلب السورية

قتل طفلان وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في الحي الثالث في الحمدانية بمدينة حلب السورية.
وقال مصدر مسئول في قيادة شرطة حلب -في تصريحلوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الجمعة- إن "طفلين استشهدا وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم عثروا عليه في منطقة
ولفت المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة والمستقبل حيث قدم العلاج اللازم للاطفال المصابين.
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