الأمن المصري يُحبط هجوماً إرهابياً في سيناء

أحبطت قوات الأمن المصرية "هجوماً إرهابياً" كان يحاول إستهداف كمين عيون موسى الأمني في سيناء، و"تمكنت من التصدي للعناصر الإرهابية المسلحة".

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية المصرية، أن "تلك العناصر الإرهابية حاولت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى، إلا أن يقظة وتجهيزات القوة حالت دون ذلك".

و نوه إلى أن "القوات بادرت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية، وتبادلت إطلاق النيران معهم، ما أسفر عن مصرع إثنين من المنفذين عثر بحوزة أحدهما على حزام ناسف كان معداً لاستهداف قوة نقطة التفتيش".

وأشار البيان إلى أنه "تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستي اللازم لموقع الكمين، وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة، والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقي العناصر الإرهابية الهاربة".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، أمس الخميس، أنه "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتمركز مجموعة من 11 من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش، واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة"، لافتة إلى أن "قوات الأمن قامت باستهدافهم وتبادل إطلاق النيران معهم والذي استمر لفترة، وأسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على بندقيتين آليتين وثلاث بنادق FN - 2 وبندقية خرطوش وعبوتين متفجرتين وحزامين ناسفين".