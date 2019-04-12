ترامب يعلن "النصر" بعد رفض "الجنائية الدولية" التحقيق مع قوات أميركية

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رفض المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، طلباً للتحقيق مع قوات أميركية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان بأنه "انتصار دولي كبير".

لكن الرئيس الأميركي حذّر المحكمة من السعي لمقاضاة إسرائيليين أو أميركيين بعد شكوى رفعها الفلسطينيون تدعو المحكمة لفتح تحقيق بشأن إسرائيل.

وذكر ترامب في بيان "هذا انتصار دولي كبير ليس فقط لهؤلاء الوطنيون، بل أيضاً لسيادة القانون".

وأضاف الرئيس الأميركي في بيانه "نحن نرحب بهذا القرار، ونكرر موقفنا بأن الولايات المتحدة تُلزم المواطنين الأميركيين بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية".

يذكر أن ترامب وجه انتقادات حادة أمام الأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، إلى المحكمة الجنائية الدولية قائلاً إنها "لا تحظى بأي شرعية أو سلطة".