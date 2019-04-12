استشهاد طفل فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق غزة

استشهد طفل فلسطيني وأصيب عشرات آخرين اليوم الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الشعبية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان، أن "طفلاً (15 عاماً) استشهد جراء إصابته بعيار ناري في البطن خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا شمال القطاع".
وأضافت الوزارة أن "عشرات آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق خلال المواجهات في مناطق متفرقة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل".
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وتجري مواجهات اليوم تحت شعار "معاً لمواجهة التطبيع" وهي الجمعة رقم 54 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس 2018 واستشهد فيها 272 فلسطينياً وأصيب أكثر من 30 ألفاً آخرين.
وتطالب مسيرات العودة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة المفروض منذ منتصف عام 2007.
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