كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان يتنازل عن منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عوض بن عوف، التنازل عن منصبه، معلنا تعيين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي.
وأوضح "بن عوف"، خلال بيان للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الجمعة، أنهم حريصون على تماسك المنظومة الأمنية، وكما أعلن عوض بن عوف عن إعفاء نائبه كمال عبد المعروف من منصبه.
وشغل الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان منصب المفتش العام للقوات المسلحة.