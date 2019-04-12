رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان يتنازل عن منصبه

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أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عوض بن عوف، التنازل عن منصبه، معلنا تعيين

الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي.