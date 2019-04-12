كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال متشدد في تونس خطط لعملية إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط باللواء التونسي لمكافحة الإرهاب من القبض على إرهابي بمنطقة سيدي (غربي العاصمة) كان قد خطط للقيام بعملية إرهابية داخل البلاد، وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن وزارة الداخلية.

وأوضح المصدر ذاته، أن المتهم كان على اتصال بالعناصر الإرهابية في مناطق النزاع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وحصل أيضاً على معلومات حول كيفية صنع متفجرات محلية الصنع وقام بالفعل بالتدريب على صنعها.

وذكر أيضاً أن قاضي التحقيقات بالمحكمة المتخصصة في مكافحة الإرهاب قد أصدر أمراً بإيداعه أحد السجون لحين الانتهاء من التحقيقات.

وتعد المناطق الوعرة من الحدود مع الجزائر -خاصة تلك التي تعبر مدن الكاف والقصرين- بمثابة ونقطة التقاء للإرهابيين القادمين من شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وتكررت المواجهات بين الجيش الجزائري والإرهابيين كثيراً في هذه المناطق، وكانت تونس شاهدة على 3 عمليات إرهابية كبيرة حدثت وتسببت في مقتل 72 شخصاً من بينهم 60 سائحاً عام 2015.