كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": مصرون على تحرير طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن القوات مصممة على "تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات".

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن هناك دولاً لديها عقود مع ليبيا بعشرات المليارات "وتغامر بمستقبل شركاتها ومصالحها مع ليبيا من خلال دعمها للعصابات الإرهابية".

ودعا المسماري المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لمنع هذه الدول، لم يسمها، من دعم العصابات"، مؤكداً أن دعمهم (دعم الدول للعصابات) لن يثني القوات المسلحة عن "تحرير العاصمة لكنه سيتسبب في إطالة أمد المعركة وسقوط مزيد من الضحايا".

واعتبر المسماري، أن "العمليات العسكرية سارت بشكل جيد جداً خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابع: "إعلامهم المضلل يسعي بشتى الطرق لتشويه القوات المسلحة، و لكن الجيش اعتاد على هذه الحركات من الإخوان الإرهابيين". Advertisements

وانتقد المسماري "محاولة تشويه الجيش بإلصاق جرائم حرب قام بها طيران الميليشيات وقصفه لبيوت المدنيين".

وأشار إلى أن "الطيران التابع للميليشيات قام أكثر من مرة بقصف بيوت المدنيين وتسبب ذلك في وفاة عائلات".