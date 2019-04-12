كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": مصرون على تحرير طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودعا المسماري المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لمنع هذه الدول، لم يسمها، من دعم العصابات"، مؤكداً أن دعمهم (دعم الدول للعصابات) لن يثني القوات المسلحة عن "تحرير العاصمة لكنه سيتسبب في إطالة أمد المعركة وسقوط مزيد من الضحايا".
واعتبر المسماري، أن "العمليات العسكرية سارت بشكل جيد جداً خلال الـ24 ساعة الماضية".
وتابع: "إعلامهم المضلل يسعي بشتى الطرق لتشويه القوات المسلحة، و لكن الجيش اعتاد على هذه الحركات من الإخوان الإرهابيين".
وانتقد المسماري "محاولة تشويه الجيش بإلصاق جرائم حرب قام بها طيران الميليشيات وقصفه لبيوت المدنيين".
وأشار إلى أن "الطيران التابع للميليشيات قام أكثر من مرة بقصف بيوت المدنيين وتسبب ذلك في وفاة عائلات".
وكانت قوات المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائداً عاماً للجيش الوطنى الليبي، قد أطلقت نهاية الأسبوع الماضي حملة عسكرية "لتطهير طرابلس من العصابات الإرهابية".