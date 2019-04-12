كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: اعتقال 108 أشخاص بعد اشتباكات خلال تظاهرات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الشرطة الجزائرية، مساء الجمعة، اعتقال 108 متظاهرا خلال احتجاجات الجمعة.
وأعلنت الشرطة الجزائرية، أصيب 27 شرطياً من بينهم 4 في حالات خطيرة ضحية اعتداءات من قبل مندسين.
أصيب عدد من الأشخاص نتيجة التدافع إثر استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بساحة موريس أودان بوسط العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة.
وذكر الموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، أنه جرى إسعاف عدد من المصابين بعين المكان، فيما نقل عدد آخر إلى المستشفى.