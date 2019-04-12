الجزائر: اعتقال 108 أشخاص بعد اشتباكات خلال تظاهرات اليوم

أعلنت الشرطة الجزائرية، مساء الجمعة، اعتقال 108 متظاهرا خلال احتجاجات الجمعة.

وأعلنت الشرطة الجزائرية، أصيب 27 شرطياً من بينهم 4 في حالات خطيرة ضحية اعتداءات من قبل مندسين.

أصيب عدد من الأشخاص نتيجة التدافع إثر استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بساحة موريس أودان بوسط العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة.