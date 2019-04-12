كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السبهان" يصف نظام الملالي بـ "المدمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، نظام الملالي القابع على صدر الشعب الإيراني، بأنه: "أنظمة تدمر ولا تعمر".

وتعاطف السبهان مع الشعب الإيراني الذي أهدر نظام طهران ثرواته في دعم المليشيات الإرهابية المُسلحة في دول عدة، قائلًا: "قلوبنا مع الشعب الإيراني المغلوب على أمره".

وأضاف: "فلو أن النظام في إيران استخدم ثروات إيران في بناء الداخل ورفاهيه شعبه، بدلاً من استخدام تلك الأموال في الإرهاب والتدمير، لما احتاجوا لأي مساعدة من الخارج".