كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية الكويتية تشتبه في طرد بريدي بمطار الشحن الجوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة المعنية في مطار الشحن الجوي اشتبهت في طرد بريدي على شكل كتاب أثناء عمليات المسح المعتادة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية المختصة سارعت بالتوجه إلى موقع الحدث وتم التعامل الفوري مع الطرد إضافة إلى فحص جميع الطرود الأخرى للتأكد من خلوها من أي مواد خطيرة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها بانتظار نتيجة فحص الأجهزة المعنية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية للطرد المشتبه فيه ومازال التحقيق مستمرا لكشف ملابسات الواقعة.